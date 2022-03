GRAN SASSO ACQUA: INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA A SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che a causa di lavori di modifica sulla condotta sostituita in via del Risorgimento (zona scalinata) nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica in fascia oraria diurna nella giornata di lunedì 28 marzo 2022.

L’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 9 alle ore 13 di lunedì 28 marzo, salvo imprevisti, nell’area interessata nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini. S’invitano tutti gli utenti che non dispongono di impianto di riserva (autoclave) a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta. L’azienda si scusa con i propri utenti per eventuali disagi arrecati.