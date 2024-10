GRAN SASSO ACQUA: L’AQUILA, GIOVEDI’ SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA IN DIVERSE ZONE

L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione a lavori di riparazione urgente per la linea di distribuzione per il centro storico dell’Aquila, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, nella giornata di giovedì 31 ottobre, dalle 9 alle 15 nelle seguenti zone: Villa Comunale fino a Via dei Giardini compresa, Sant’Elia fino all’incrocio con Via della Polveriera, Porta Napoli fino a “Contrada Mammarella” compresa e zona Ponte Rosarolo.