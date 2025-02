GRAN SASSO ACQUA L’AQUILA: STOP EROGAZIONE NELL’AREA DI COPPITO PER LAVORI ALLE CONDOTTE

L’AQUILA – L’ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione ai lavori di Sostituzione delle condotte idriche in via Stiffe della frazione Coppito (AQ), risulta necessario interrompere l’erogazione idrica, in fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 13:00 del giorno lunedì 17 febbraio 2025.

Per effetto dell’interruzione sarà sospesa l’erogazione idrica nella zona di Coppito Montagnino e Progetto C.A.S.E. di Coppito con esclusione dell’abitato della frazione Coppito, via Vetoio e zona Ospedale San Salvatore, Polo Universitario di Coppito, Nucleo Industriale di Pile e zona Guardia di Finanza.