GRAN SASSO ACQUA, LAVORI DI RIPARAZIONE: DOMANI INTERRUZIONE IDRICA IN DIVERSI COMUNI DELL’AQUILANO

L’AQUILA – L’ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione di una perdita nell’acquedotto ‘ex Ferriera’, in località Caporciano sulla strada complanare alla statale 17, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia diurna oraria, nella giornata di mercoledì 6 luglio 2022.

Sarà così sospesa l’erogazione idrica domani 6 luglio, dalle ore 7 alle ore 20 salvo imprevisti.

L’interruzione potrebbe causare disservizi nei Comuni di Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Caporciano e Ofena e nella sola frazione di Tussio nel Comune di Prata D’Ansidonia, nel caso in cui non sarà possibile compensare la chiusura con i volumi accumulati nei serbatoi, pertanto per gli utenti che avessero particolari urgenze, anche di tipo sanitario, è consigliabile dotarsi delle scorte necessarie. L’azienda si scusa per il disagio.