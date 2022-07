GRAN SASSO ACQUA, LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE A BAGNO: DOMANI POSSIBILI INTERRUZIONI

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione urgente dell’acquedotto ‘Gran Sasso’, nella frazione aquilana di Bagno, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di domani giovedì 21 luglio.

Per effetto dell’interruzione potrebbe essere sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8 alle ore 20, salvo imprevisti, che potrebbe causare disservizio negli abitati di Bagno Grande, Bagno Piccolo, Ripa di Bagno, Vallesindola di Bagno, Sant’Angelo, San Benedetto, alle case alte di Civita di Bagno e nella frazione San Felice del Comune di Ocre soltanto nei casi in cui, non sarà possibile compensare con i volumi accumulati nei serbatoi.