GRAN SASSO ACQUA: LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI, ANCORA INTERRUZIONI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

L’AQUILA – Ancora chiusure all’Aquila.

L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, per consentire i lavori di riparazione dell’acquedotto, urgenti e non programmati, e il ripristino dei livelli minimi di gestione dei serbatoi sarà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica venerdì 29 novembre, nelle ore notturne comprese tra le ore 23:00 e le ore 05:00 del giorno successivo in località Pianola, Paganica progetto C.A.S.E., Civita di Bagno, Monticchio, Monticchio N.I., Onna, Bazzano N.I., Bellavista e Sant’Elia.