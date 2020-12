GRAN SASSO ACQUA, LAVORI URGENTI RIPARAZIONE: RUBINETTI A SECCO IN DIVERSI COMUNI

L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che “per lavori urgenti di riparazione dell’acquedotto ‘Gran Sasso’ in prossimità dell’abitato di Acciano, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di domani, martedì 29 dicembre”.

Per effetto dell’interruzione, si legge in una nota, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8 alle 20, salvo imprevisti, nelle zone limitrofe l’abitato di Acciano, Secinaro, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Castel di Ieri, Gagliano Aterno e Castelvecchio Subequo e nei Comuni in gestione alla società Saca spa di Sulmona serviti dall’acquedotto ‘Gran Sasso’ e già informata dei lavori.

“Si invitano gli utenti interessati che non dispongono di impianto di riserva o autoclave a dotarsi preventivamente di adeguata scorta idrica. L’azienda si scusa per eventuali possibili disservizi”, conclude la nota.

