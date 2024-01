GRAN SASSO ACQUA: PAGLIARI NUOVO PRESIDENTE, GLI AUGURI DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Al nuovo presidente della Gran Sasso Acqua rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per il compito impegnativo quanto stimolante chiamato a svolgere in ragione di una missione che sovrintende a un bene primario come l’acqua e che, soprattutto, è di natura pubblica. La società, patrimonio di tutti i cittadini, si è rafforzata negli ultimi anni grazie alla coesione che i territori delle aree interne hanno saputo esprimere in nome di un interesse collettivo”.

Così il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che in una nota rivolge gli auguri all’aquilano Ivo Pagliari, manager in campo sanitario, nuovo presidente della Gran Sasso Acqua Spa, la società pubblica del ciclo idrico integrato che gestisce 36 comuni della provincia dell’Aquila, nominato dall’assemblea della società che si è riunita nel pomeriggio nella sede di via Ettore Moschino per il rinnovo della carica.

“Intendo rivolgere un sentito ringraziamento al presidente uscente, Alessandro Piccinini, per l’ottimo lavoro svolto, per il costante impegno al servizio della società e dell’intera comunità”, conclude il primo cittadino.