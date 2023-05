L’AQUILA – Alessandro Piccinini verso la riconferma alla Presidenza della Gran Sasso Acqua, la società pubblica del ciclo idrico integrato che gestisce 36 comuni della provincia dell’Aquila.

La nomina verrà ufficializzata domani pomeriggio nel corso dell’Assemblea dei Sindaci nel corso della quale verranno rinnovate le cariche sociali.

L’avvocato Piccinini, ex assessore al Comune dell’Aquila, era stato eletto a luglio 2020 succedendo a Fabrizio Ajraldi, rimasto nel Cda.

Con questo rinnovo Piccinini, in quota FdI, vicino al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, pur ritenuto tra i papabili, non potrà candidarsi alle prossime elezioni regionali in programma a primavera 2024.