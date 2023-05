GRAN SASSO ACQUA: POSSIBILE EMERGENZA IDRICA NELLA FRAZIONE AQUILANA DI SAN GIULIANO

L’AQUILA -L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa dell’Aquila informa che, in relazione a lavori di riparazione urgente dell’acquedotto di adduzione alla frazione di Collebrincioni, in località San Giuliano, nel Comune dell’Aquila, potrebbe risultare necessario interrompere l’erogazione idrica, in fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 22 di domani martedì 9 maggio 2023. Soltanto al concretizzarsi della suddetta necessità, potrebbero verificarsi interruzioni nella frazione indicata.

I tecnici responsabili precisano comunque fin da ora, che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità del servizio, tuttavia per chi avesse particolari necessità o urgenze è consigliabile dotarsi di scorta idrica utile. L’azienda si scusa per il disagio