GRAN SASSO ACQUA: POSSIBILI CARENZE IN 21 COMUNI, “SINDACI FIRMINO ORDINANZE NON POTABILITA'”

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che “a causa di lavori del concessionario Strada dei Parchi e delle manovre necessarie a garantire la sicurezza della qualità dell’acqua”, nelle prossime ore potrebbero verificarsi delle carenze nella fornitura idrica in tutte le utenze servite dalla sorgente del Gran Sasso d’Italia e in particolare in 21 Comuni: L’Aquila, Ocre, Fossa, Villa Sant’Angelo, Fagnano, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, Caporciano, Bominaco, Civitaretenga, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, San Demetrio ne’ Vestini e Poggio Picenze e in generale nel territorio della piana di Navelli.

“Al solo fine di monitorare la più totale sicurezza nell’erogazione idrica – si legge in una nota – , tutti i Sindaci interessati sono stati invitati a firmare le ordinanze di competenza di non potabilità dell’acqua per i controlli di rito previsti a norma di legge a carico del gestore. L’azienda si scusa per il disagio che potrebbe protrarsi anche in serata”.