GRAN SASSO ACQUA: RIPARAZIONE URGENTE, DOMANI POSSIBILE INTERRUZIONE EROGAZIONE A COLLEBRINCIONI

L’AQUILA – L’ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione ai lavori di riparazione urgente dell’acquedotto di adduzione di San Giuliano, potrebbe risultare necessario interrompere l’erogazione idrica in località Collebrincioni, nel comune dell’Aquila, in fascia oraria compresa tra le 10 e le 22 di domani, mercoledì 17 luglio.

È quanto si legge in una nota nella quale viene sottolineato che soltanto al concretizzarsi della suddetta necessità, potrebbe verificarsi interruzione nelle località in indirizzo, precisando comunque fin d’ora che i volumi accumulati nel serbatoio dovrebbe garantire la continuità del servizio.