GRAN SASSO ACQUA: RUBINETTI A SECCO IN DIVERSI COMUNI DELL’AQUILANO, DISAGI NELLA ZONA EST

L’AQUILA – Ancora un’interruzione del servizio idrico nell’Aquilano.

L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che “a causa di una rottura improvvisa di una conduttura del Gran Sasso la fornitura idrica nella zona est dell’Aquila subirà un’interruzione. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il servizio la difficoltà nel risolvere il disagio è determinata dalla grande profondità in cui si trovano le condutture. L’azienda si scusa per il disagio”.

La fornitura idrica resterà sospesa i giorni 23 e 24 febbraio 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei seguenti Comuni: L’Aquila, Poggio Picenze, Barisciano, San Demetrio ne’ Vestini, Prata D’Ansidonia, Fontecchio, Fagnano Alto, San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Caporciano, Ofena.

