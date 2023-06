L’AQUILA – Attacco hacker al sistema informatico della Gran Sasso Acqua, società pubblica del ciclo idrico dell’Aquilano: l’azione non è andata a segno anche se per motivi precauzionali, i tecnici hanno dovuto chiudere e mettere in sicurezza i server in entrata con la conseguenza che gli utenti non hanno più potuto usufruire dei servizi informatici. Per ora è possibile effettuare operazioni con documenti cartacei.

Secondo il presidente del Cda, Alessandro Piccinini, è stato un attacco sventato quindi i disservizi saranno limitati.

“Abbiamo subito capito cosa stesse accadendo, la strategia di prevenzione ha funzionato perché siamo stati tutelati dai dispositivi di sicurezza dei nostri server – ha spiegato ancora Piccinini -. I nostri tecnici stanno lavorando per limitare al massimo il disagio. Abbiamo agito in via precauzionale, siamo al venerdì e le problematiche sono quindi meno importanti, ci scusiamo comunque”.

Secondo quanto si è appreso, gli hacker hanno provato ad entrare con due mail in due pc non operativi.

In mattinata, la Spa aveva diramato una nota stampa non menzionando l’attacco: “l’Azienda informa che a causa di problemi di collegamento con i server remoti il servizio di sportello subirà un notevole disservizio per l’utenza. Si potrà operare solo su documenti cartacei. Ove non sia urgente si consiglia di rimandare le proprie operazioni. Ci scusiamo per il disagio”.

In Abruzzo sono stati numerosi gli attacchi hacker nei confronti di enti pubblici, tra cui Consiglio e Giunta regionale. Il sistema di sicurezza ha limitato i danni.

Il 3 maggio scorso, invece, è andato a segno un attacco alla Asl provinciale dell’Aquila, che ha messo fuori uso il sistema è causato disservizi che ancora non sono stati risolti.