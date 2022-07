GRAN SASSO BIKE DAY-MEMORIAL MAURO MANNUCCI: DOMENICA A L’AQUILA CICLOPEDALATA

L’AQUILA – La “salita Pantani”, così ribattezzata dopo la storica vittoria del “pirata” alla tappa di montagna del Giro d’Italia 1999, farà da sfondo, domenica prossima, al Gran Sasso Bike Day: una giornata tutta dedicata alle due ruote, alla sua nona edizione, che quest’anno diventa anche I Memorial Mauro Mannucci, in ricordo del giovane alpino dell’Aquila vittima di un incidente proprio mentre era in sella alla sua bici, il 2 settembre scorso.

A organizzare la manifestazione, presentata stamattina nella sede municipale di Palazzo Fibbioni dal sindaco, Pierluigi Biondi, dal consigliere comunale delegato alle Politiche per la montagna Luigi Faccia, dal presidente del comitato esecutivo della Città dello Sport Francesco Bizzarri, e dalla sorella di Mauro Mannucci, Stefania, è l’Asd Bike99 guidata dal presidente Alessandro Celi.

La ricca giornata sulle due ruote, alla sua nona edizione, prevede una ciclopedalata non competitiva di 110 chilometri tra i borghi del Gran Sasso aquilano, la Coppa Gran Sasso, una ciclostorica sulla “mitica” salita Pantani, la strada che collega Fonte Cerreto a Campo Imperatore, una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei ciclisti e un’escursione di trekking a cura del Cai.

L’evento è inserito nel ricco programma di L’Aquila Città Europea dello Sport e inizia per tutti in località Fonte Cerreto alle ore 8,30.

La giornata, all’insegna della sensibilizzazione nei confronti dei ciclisti, utenti deboli della strada, vedrà anche l’installazione di cartellonistica verticale che invita gli automobilisti a porre attenzione e a mantenere un metro e mezzo di distanza da chi va in bici, in collaborazione con la famiglia Mannucci e con Marco Scarponi, fratello del grande ciclista Michele, “l’aquila di Filottrano”, e presidente della Fondazione che porta il suo nome, coinvolto mortalmente in un incidente stradale nel 2017 mentre si allenava sulla sua amata bicicletta. In occasione di questo evento, sabato 30 luglio alle ore 18,30, presso la splendida cornice della Libreria Maccarone in Corso Vittorio Emanuele n. 101 a Palazzo Burri Gatti verrà presentato il libro “Caro Michele-Una vita alla Scarponi”, una raccolta di 58 testimonianze tra amici, corridori, giornalisti, musicisti, guidati da Marco Pastonesi.

“Si tratta di una iniziativa importante perché al di là dell’aspetto sportivo unisce due temi molto a cuore dell’amministrazione: la sicurezza e il rispetto delle regole sulla strada e la promozione del territorio. Oggi le strisce che delimitano le aree dedicate ai ciclisti sono parte integrante della mobilità e della viabilità aquilana. Abbiamo erogato nel corso di questi anni, inoltre, oltre 1500 contributi per l’acquisto di bici a pedalata assistita, utilizzate abitualmente da chi svolge attività fisica ma anche da quanti le utilizzano per recarsi sul posto di lavoro, a scuola o all’università. In secondo luogo manifestazioni come quella organizzata per domenica prossima sul Gran Sasso rappresentano un volano di crescita e valorizzazione per le nostre montagne e bellezze”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della conferenza stampa

Il ricavato sostiene la scuola di ciclismo e i progetti di educazione stradale della Fondazione Onlus.

Il libro non è in vendita, si riceve in omaggio iscrivendosi alla Fondazione. Prenderà parte alla presentazione Erina Panepucci, mamma dell’indimenticabile Giuseppe Magnifico, altra vittima della strada strappato alla vita troppo presto. Erina è Vicepresidente dell’Associazione Vittime della Strada (Avisl) e si occupa da sempre della sensibilizzazione della sicurezza stradale e si è battuta per far riconoscere il reato di omicidio stradale.

L’Associazione sportiva Bike99, costituita nel 2007 con i suoi maestri di MTB e con i 50 iscritti e appassionati del ciclismo in genere è affiliata all’ente di promozione sportiva Uisp. Promuove la pratica del ciclismo a livello turistico, sportivo e giovanile al fine di incentivare la mobilità dolce, il cicloturismo e la pratica dello sport anche e soprattutto in un contesto rivolto alla valorizzazione del territorio naturalistico paesaggistico attraverso l’organizzazione di soggiorni, gite e gare sportive amatoriali.

Lo scopo del Gran Sasso Bike Day è quello di valorizzare l’area del Gran Sasso d’Italia con un’ascesa in bicicletta verso Campo Imperatore, godendo di una giornata all’insegna dello sport, del relax e dell’ecologia con l’utilizzo prioritario, per i non ciclisti, della Funivia del Gran Sasso a costi ridotti.

L’edizione del 2022 potrebbe essere quella del definitivo rilancio dell’evento dopo lo stop forzato dall’emergenza Covid e rivestirà un’ulteriore importanza per omaggiare la memoria di Mauro Mannucci.

Il Gran Sasso Bike Day è una manifestazione ciclistica non competitiva, l’adesione all’iniziativa è libera e gratuita, la salita verso Campo Imperatore – evento principale della giornata – è aperta a tutti gli amanti delle due ruote, non occorre essere tesserati ad alcuna federazione sportiva.

La giornata prevede anche una campagna di sensibilizzazione sul rispetto della bicicletta in strada e del codice della strada sia per gli automobilisti che per i ciclisti, denominata “Share the road”.

L’evento, grazie alla consueta ordinanza prefettizia di chiusura temporanea del traffico veicolare del tratto di strada lungo la strada statale 17 bis “Della Funivia del Gran Sasso” (tratto compreso tra Fonte Cerreto, Ruderi di Sant’Egidio e Piazzare Albergo Campo Imperatore dalle 8,30 alle 11,30), permette l’ascesa in bicicletta fin sul Gran Sasso. L’evento è un momento di sana attività sportiva e di promozione del territorio, all’insegna dello sport e dell’ecologia, che vede la partecipazione di persone provenienti da più parti d’Italia e da fuori nazione.

Grazie al patrocinio del Centro Turistico Gran Sasso, la funivia ha costi ridotti per l’occasione, favorendo così ad un folto numero di accompagnatori ed appassionati della montagna di accedere al Gran Sasso ed alle strutture di Campo Imperatore.

Il Gran Sasso Bike Day è una manifestazione gratuita e non competitiva, con l’obiettivo di coinvolgere oltre agli appassionati delle due ruote anche le famiglie con bambini permettendo, grazie alla chiusura del traffico veicolare, l’utilizzo della bicicletta ai minori in piena sicurezza.

Per informazioni e iscrizioni alla Cronoscalata e alla Ciclopedalata si può contattare il numero 338-8639602, per la Cicloturistica il numero 348-8717388. Ulteriori informazioni sul sito www.gransassobikeday.it.