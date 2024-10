ROMA – “Non possono essere stati i veicoli in transito nel traforo del Gran Sasso ad aver causato l’intorbidamento delle acque del Ruzzo”.

Lo ha detto Pierluigi Caputi, Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nel corso dell’audizione che si è tenuta oggi in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in merito ai lavori concernenti il traforo del Gran Sasso e gli interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. In audizione anche i vertici della concessionaria di A24 e A25 Strada Dei Parchi, del gruppo abruzzese Toto, in particolare il vice presidente Mauro Fabris e l’amministratore Costantino Ivoi.

Se da un lato da Strada dei Parchi Ivoi ha ricordato che il sistema idrico dell’acquifero “è stato affidato a commissario straordinario” e che Sdp “vicina all’utenza, si è dimostrata disponibile a presidiare le aree del cantiere, dall’altro Fabris ha sottolineato: “Questo è l’unico caso in Italia di due commissari su un’unica infrastruttura stradale. Occorre intervenire al più presto su questo dualismo, noi in quanto società abbiamo pesanti responsabilità che riguardano sicurezza e mobilità”. Per poi aggiungere: “Se ci fosse stato un miglior coordinamento, avremmo avuto qualche lamentela in meno”.

Concessionaria e commissario straordinario sono stati ascoltati a seguito della rottura della ‘canala’ del collettore e per l’intorbidimento dell’acqua che ha portato alla sospensione dei lavori di carotaggio assegnati alla società Italfer del gruppo Rfi, rientranti nel piano di messa in sicurezza dell’acquifero assegnato alla responsabilità di Caputi.

Dal 14 ottobre scorso nel Traforo lungo l’A24 era stata attivata la circolazione a senso unico con semafori per lo svolgimento dei lavori, circostanza che ha causato notevoli disagi alla viabilità con proteste di utenti, associazioni di categoria ed esponenti politici. Dopo la rottura, il Traforo del Gran Sasso è stato riaperto alla normale circolazione il 23 ottobre a seguito della riconsegna delle aree utilizzate dal cantiere Italferr da parte del commissario straordinario.

Caputi, intervenuto in collegamento video dopo i rappresentanti di Strada dei Parchi, ha annunciato che domani si riunirà la commissione di indagine, da lui stesso chiesta due giorni dopo l’episodio che ha causato l’intorbidamento delle acque nei giorni in cui ci si stava preparando ai sondaggi preliminari per la messa in sicurezza della falda acquifera.

La Commissione in questione sarà presieduta dal Sian, organismo che autorizza la potabilità.

“È convinzione diffusa che sia successo qualcosa fuori dalle gallerie” ha detto Caputi, ricordando che le acque sorgive hanno depositi limosi che qualora agitati possono dare torbidità, come d’altronde accaduto in passato. La torbidità, ha detto, “potrebbe derivare dal deposito di materiale nella canala che si trova sotto le gallerie e che raccoglie le acque derivanti dai bordi della galleria”.

“Abbiamo chiesto all’autorità giudiziaria di acquisire e osservare le immagini delle telecamere, sia quelle nelle gallerie sia quella sulla fonte di alimentazione dell’acquedotto del Ruzzo, che è immediatamente fuori dal traforo dal lato Teramo, per capire se vi siano stati casuali versamenti”.

Attualmente, quindi, attività sospese, ma proseguono quelle progettuali.

Caputi è intervenuto anche a spiegare il perché della scelta di questo periodo per introdurre il senso unico alternato nel traforo, che tanti disagi ha provocato all’utenza e che è stato sospeso dopo nove giorni proprio per le anomalie rilevate nelle acque.

Caputi ha sottolineato che l’unica possibilità di effettuare i lavori era ritenuta tra ottobre e novembre, in quanto con il ghiaccio che si forma in inverno sarebbe assolutamente impossibile far fermare mezzi pesanti su pendenze elevate; d’altra parte, in altri periodi dell’anno, collegati al turismo, non sarebbe stato opportuno.