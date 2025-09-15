L’AQUILA – Ammonta a un milione e 30mila euro la somma che il Comune dell’Aquila impiegherà per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di due strutture centrali per il bacino montano del Gran Sasso: l’ostello e il tunnel di collegamento tra lo storico albergo di Campo Imperatore e la funivia.

Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha approvato il progetto esecutivo per i due interventi sostenuti con risorse a valere sulle delibere Cipe 16/2020, con cui sono stati stanziati 550mila euro del programma ReStart, e Cipe 135/2012, attraverso una ripartizione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015, della Regione Abruzzo.

“Con i lavori dell’albergo di Campo Imperatore, finanziati per 3,8 milioni di euro, ripresi nei mesi scorsi, e il grande sforzo, economico oltre che tecnico progettuale, per la sostituzione delle funi portanti della funivia, su cui il Comune ha investito 4 milioni, queste operazioni, quella sull’ostello e quella sul tunnel di collegamento, confermano l’impegno, concreto e strutturale nei confronti della nostra montagna e dei suoi operatori”, spiega in una nota il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Operazioni condivise ascoltando le necessità del territorio e in sinergia con consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, che ringrazio. Il Gran Sasso è un elemento strategico nei processi di promozione e valorizzazione turistica del nostro territorio e questa maggioranza è a lavoro per restituire alla comunità, ai lavoratori e agli appassionati strutture funzionali, sicure e accoglienti per fruire nel migliore dei modi, tutto l’anno, un patrimonio straordinario sotto il profilo naturalistico e ambientale”, conclude il primo cittadino.