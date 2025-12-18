GRAN SASSO: CONCLUSI COLLAUDI A CAMPO IMPERATORE, IMPIANTI OPERATIVI E STAZIONE APERTA DA DOMANI

L’AQUILA – L’Amministratore Unico del Centro Turistico Gran Sasso Gianluca Museo informa che si sono conclusi positivamente i collaudi sulla stazione di Campo Imperatore.
A seguito dell’esito favorevole delle verifiche tecniche – si legge in una nota -, gli impianti sono regolarmente operativi e la stazione di Campo Imperatore aprirà al pubblico domani, 19 dicembre.
