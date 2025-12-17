GRAN SASSO: DOMANI FUNIVIA APERTA, SEGGIOVIE CHIUSE PER OPERAZIONI COLLAUDO

L’AQUILA – Domani, giovedì 18 dicembre, la funivia del Gran Sasso sarà regolarmente aperta al pubblico.
Lo fa sapere in una nota l’amministratore unico del Centro Turistico Gran Sasso SpA, Gianluca Museo.
Le seggiovie resteranno chiuse per consentire il completamento delle operazioni di collaudo da parte di A.N.S.F.I.S.A
In particolare, gli esiti dei collaudi della seggiovia Scindarella sono risultati positivi, mentre il collaudo della seggiovia Fontari terminerà nella giornata di domani.
