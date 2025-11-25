GRAN SASSO: DRONI PER TROVARE UN ESCURSIONISTA POLACCO, MA NESSUNA SEGNAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE

L’AQUILA – Questa mattina sono riprese le ricerche dell’uomo, un 44enne polacco, dato per disperso sul Gran Sasso d’Italia all’Aquila. Soccorso alpino, Cai, vigili del fuoco, finanza, volontari, varie forze di polizia, sono sulle sue tracce utilizzando droni e anche unità cinofile.

Un camper vuoto, fermo da alcuni giorni nel piazzale superiore di Campo Imperatore, ha fatto scattare l’allarme sul Gran Sasso. Il mezzo, parcheggiato non lontano dall’ostello e senza segni di attività recente, ha insospettito gli operatori della zona, spingendo soccorritori e forze dell’ordine a mettersi in moto. Trovato pure un cellulare. Nella zona, comunque, non sono state notate impronte,

All’interno dell’abitacolo non sono state rinvenute tracce significative, ma dalle verifiche sul contratto di noleggio del mezzo è emerso che il veicolo è collegato, per l’appunto, a un escursionista polacco di 44 anni, arrivato nei giorni scorsi sul Gran Sasso d’Italia e da allora irreperibile. Comunqu, ed è un piccolo giallo, non sono arrivate segnalazioni di persone scomparse da parte di suoi familiari o conoscenti. (g.g.)