GRAN SASSO: FACCIA, “MAGGIORANZA CONFERMA IMPEGNI PER FUNIVIA E SVILUPPO TURISTICO”

L’AQUILA – La maggioranza ha posto l’accento su questioni concrete, come la gestione emergenziale della funivia e le potenzialità turistiche della zona. In particolare, i partiti di maggioranza hanno ribadito con fermezza la volontà di proseguire il percorso già tracciato per la sostituzione delle funi portanti della funivia e per l’effettuazione della manutenzione straordinaria dell’intero impianto, in linea con quanto concordato con l’Ansfisa. Di conseguenza, è stato respinto l’ordine del giorno proposto dalla minoranza”.

È quanto si legge in una nota del consigliere al Comune dell’Aquila, delegato alle politiche della montagna, Luigi Faccia, che insieme al presidente della seconda commissione territorio, Guglielmo Santella, è intervenuto al Consiglio comunale straordinario, “l’ennesimo dedicato al Gran Sasso e richiesto dal l’opposizione, durante il quale sono stati discussi vari temi slegati tra loro ma con poche idee e confuse”, sottolinea in una nota.

Con il supporto di tutta la maggioranza, Faccia e Santella, nelle loro dichiarazioni di voto, hanno sottolinearo “l’intenzione e la disponibilità a convocare la commissione territorio per affrontare in modo specifico i temi riguardanti il Gran Sasso”.

Il presidente Santella ha precisato che “il voto contrario all’ordine del giorno della minoranza non è di natura strumentale, ma riflette la possibilità di convocare la commissione nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale, senza dover ricorrere all’ordine del giorno”. Santella ha inoltre ribadito l’importanza centrale del tema per la città.