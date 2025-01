GRAN SASSO: FUNIVIA RESTA CHIUSA ANCHE DOMANI

L’AQUILA – Per motivi tecnici, la Funivia del Gran Sasso, per l’intera giornata di domani, giovedì 16 gennaio, effettuerà solo corse di servizio e di conseguenza sarà chiusa al pubblico esercizio.

Lo comunica, in una nota, l’amministratore unico del Centro Turistico Gran Sasso spa, Gianluca Museo.

Gli impianti sono chiusi da ieri a causa della presenza eccessiva di ghiaccio sulla fune di soccorso della funivia. Un fenomeno legato alla cosiddetta galaverna, situazione meteorologica tipica di Campo Imperatore con ghiaccio, in forma di aghi e scaglie, che si deposita si deposita sulle funi e sui tralicci, quando la temperatura è inferiore allo zero ed in presenza di nebbia. Questo avrebbe appesantito la fune di soccorso facendola toccare i sostegni della fune portante.