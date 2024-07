GRAN SASSO: FUNIVIA TORNATA IN FUNZIONE, SI LAVORA AD ALTRA PROROGA PER STAGIONE INVERNALE

L’AQUILA – Stagione turistica salva a Campo Imperatore. È tornata ieri in funzione, in virtù di una proroga al pubblico esercizio fino al prossimo 31 dicembre, la funivia che collega Fonte Cerreto e Campo imperatore, ferma dal primo maggio per lo stop imposto dall’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Resta l’obbligo di di sostituzione delle 4 funi portanti, con un impegno di spesa di 4 milioni di euro. Le tempistiche per il bando di gara e i lavori potrebbero determinare un altro stop, e allora si sta lavorando ad una seconda proroga, con la funivia in funzione tutto l’inverno, e durante la stagione sciistica, e poi con lavori da avviare in primavera.

Previste intanto corse ogni 30 minuti fino all’ultima delle 18 per ora dalle 8 alle 18. in attesa dell’orario definitivo.

Ansfisa ha posto comunque una serie di prescrizioni relative ai controlli da effettuare