GRAN SASSO, GUASTO ELETTRICO A CAUSA DEL MALTEMPO: POSTICIPATO INIZIO STAGIONE SCIISTICA

L’AQUILA – Guasto alla linea elettrica sul comprensorio del Gran Sasso a soli giorni dall’avvio della nuova stagione invernale, a causa del ghiaccio che si è formato sulla linea aerea che da Fonte Cerreto arriva a Campo Imperatore.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, si tratta di un fenomeno non nuovo, sulla montagna aquilana, che ripropone il problema del progetto per la realizzazione dei sottoservizi, al palo ormai da tempo.

Per risolvere il problema, gli operatori dell’Enel si sono messi subito al lavoro, ma il maltempo sta già sicuramente ritardi. Il primo dicembre scorso, infatti, era previsto il primo intervento, rimandato a causa del vento e del brusco calo delle temperature, che ha a sua volta comportato un’importante formazione di ghiaccio, pericolosa per la linea elettrica aerea dove, si legge ancora sul Centro, il sovraccarico di peso ha provocato la rottura di uno dei cavi di alimentazione, tra l’ex stazione intermedia e Campo Imperatore in prossimità della “Grotta della Pala”.

Il Centro Turistico ha comunicato su Facebook che, proprio a causa dei problemi sulla linea elettrica, sia la stazione di Fonte Cerreto sia Campo Imperatore risultavano isolate.