GRAN SASSO: IL BIVACCO DESIATI SARA’ RIPOSIZIONATO TRA IL MONTE PRENA E IL CAMICIA

L’AQUILA . “Il bivacco ex “Giorgio Lubrano”, oggi intitolato alla memoria di Piergiorgio Desiati, tecnico del Soccorso Alpino, tornerà a brevissimo sul Gran Sasso a servizio di camminatori e alpinisti. Questo sarà possibile grazie a una mia iniziativa legislativa presentata insieme ai colleghi dell’aquilano, Pietrucci, Verrecchia, Scoccia, Rossi e Lugini.

Lo scrive in una nota la consigliera regionale, Carla Mannetti, e spiega: “Il nostro emendamento è stato approvato oggi dalle Commissioni congiunte riunite per l’esame del progetto di legge n. 10. Abbiamo proposto di assegnare al Dipartimento Regionale di Protezione Civile un contributo straordinario di 55mila euro che servirà per il trasporto del bivacco in un’area appositamente individuata tra Monte Prena e Monte Camicia”.

“Nell’autunno di quest’anno – specifica la Mannetti – la struttura originaria che ospitava il bivacco era stata spazzata via da una bufera di acqua e di neve. L’associazione “Corridori del cielo” si era fatta carico della realizzazione di un nuovo impianto ma mancavano le risorse per trasportalo in elicottero dall’Aquila al Gran Sasso. Ecco che questo emendamento viene incontro a questa esigenza, ripristinando un presidio fondamentale per turisti e soccorritori”, conclude la consigliera.