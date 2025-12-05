GRAN SASSO: L’8 DICEMBRE RIAPRONO LA FUNIVIA E LA SEGGIOVIA LE FONTARI, STAGIONE INVERNALE AL VIA

L’AQUILA – L’amministratore unico del Centro turistico Gran Sasso d’Italia, Gianluca Museo, annuncia che l’ 8 dicembre sarà riaperta al pubblico esercizio la Funivia FONTE CERRETO- CAMPO IMPERATORE come pure l’impianto denominato seggiovia Le Fontari.

Nei prossimi giorni sarà resa nota la data di apertura della seggiovia della Scintarella. Infatti tempo addietro un fulmine ha colpito il quadro elettrico che si sta mettendo a posto ma questo ha ritardato, sia pure di poco, la riapertura delle seggiovia. Nei giorni scorsi, infine, è arrivato il via libera per la carta valanghe ritenuta ineludibile dopo la tragedia di Rigopiano (Pescara).

La riattivazione della funivia segue il lungo collaudo dopo notevole lavoro del cambio delle corde che era stato imposto dal ministero dopo alcuni sopralluoghi. Il costo dei lavori per sistemare le corde è stato di circa 4 milioni.

Quanto alle presenze turistiche negli impianti aquilani si prevedono pienoni in questi giorni visto che il tempo sembra invitante e la neve è tanta sulle piste.