GRAN SASSO LIVE 2023: JIMMY SAX A MONTORIO AL VOMANO, OLTRE MILLE SPETTATORI DA TUTTA ITALIA

MONTORIO AL VOMANO – Un concerto travolgente quello di Jimmy Sax, protagonista della seconda grande serata del festival “Gran Sasso Live 2023”, promosso dall’amministrazione comunale di Montorio al Vomano (Teramo).

Un sold out annunciato quello di ieri sera in Piazza Orsini, con oltre 1.000 spettatori giunti in Abruzzo da tutta l’Italia, che, dopo quello di Carl Brave lo scorso 19 luglio, rappresenta un altro grande successo per l’organizzazione e per il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante.

Jeremy Rolland, conosciuto dal grande pubblico col suo nome d’arte Jimmy Sax, ha condiviso il palco con la Symphonic Dance Orchestra, diretta da Vincenzo Sorrentino, e ha proposto numerosi brani jazz rivisitati in chiave dance elettronica oltre ai suoi grandi successi “No Man no cry”, con Sorrentino al pianoforte, e, in chiusura il brano “Time”.

Il sassofonista francese, anche ieri sera, con la sua intensità e la sua grinta sul palco, è riuscito ad emozionare e coinvolgere i presenti che si sono alzati dai posti assegnati e hanno ballato al ritmo delle note del sax più famoso del mondo.

Anche lo stesso Jimmy Sax, non è riuscito a restare sul palco, distante dall’entusiasmo del suo pubblico, ed è sceso in platea per omaggiarlo.

Il festival montoriese, giunto alla terza edizione, proseguirà fino al 10 settembre con altri eventi, concerti e spettacoli.