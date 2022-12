L’AQUILA – Il turismo invernale frena e, dopo una partenza che faceva ben sperare, l’8 dicembre, con 800 presenze sulle piste da sci, anche Campo Imperatore ha dovuto arrendersi alla mancanza di neve: impianti chiusi e circa 20 operatori stagionali con il contratto sospeso, in attesa che arrivino nuove precipitazioni.

Nei giorni scorsi, causa meteo, anche a Roccaraso è stato annunciato lo stop agli impianti dell’Aremogna.

Il rischio, concreto, viste le previsioni, è che possa saltare anche il periodo natalizio.

Sul Gran Sasso, ricorda Il Centro, la stagione sciistica quest’anno era partita d’anticipo, rispetto alle altre dell’Aquilano, grazie a un manto nevoso tra i 15 e i 40 centimetri e tre piste in funzione, Aquila Bianca, Osservatorio e Mirtillo. Il rialzo termico e il vento forte hanno poi spazzato la neve: quella presente attualmente è poca e pesante.

“Purtroppo siamo stati costretti a mettere in ferie i lavoratori a tempo indeterminato – spiega al Centro l’amministratore unico del Ctgs Dino Pignatelli – e a sospendere tutti i contratti stagionali, una ventina, che vengono firmati durante la stagione sciistica. Si tratta per la maggior parte di giovani, impiegati sugli impianti, gattisti e manutentori. Speriamo che la sospensione sia temporanea ma al momento le previsioni meteo non lasciano intravedere soluzioni veloci”.

Per ora è in funzione solo la funivia di Fonte Cerreto, con la prima corsa nei giorni festivi alle ore 8, mentre nei giorni feriali la prima corsa è alle 8.30, segue poi una corsa ogni 30 minuti sia in salita sia in discesa, con l’ultima prevista alle 17.