L’AQUILA – Un giovane escursionista marchigiano è morto nella tarda mattinata sul Gran Sasso dopo essere precipitato dal canale Bissolati.

Stava effettuando una escursione con sci d’alpinismo e aveva raggiunto le vetta del Corno Grande, quando si è incontrato anche con altri escursionisti. Durante la discesa, è stato visto cadere da un tecnico di elisoccorso che ha fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio di Teramo. Indagano i carabinieri di Pietracamela.

“Io sono ad arrampicare sulla Costiera Amalfitana, perché so bene che adesso, lassù, non è il caso di andare”. E’ lapidario Davide Di Giosafatte, il Presidente dee Guide Alpine d’Abruzzo, commentando il grave incidente di oggi, l’ennesimo, sul Gran Sasso. “Il meteo non prevedeva nulla di buono, ci sono state delle precipitazioni recenti e ci vuole una attenzione speciale: siamo a fine stagione, le temperature sono in aumento, entro mezzogiorno al massimo devi stare al sicuro proprio per l’instabilità della neve dovuta al calore – prosegue il capo delle Guide – La stagione è ‘andata’, lo ripeto a tutti, per fare quelle cose. Ora è troppo rischioso, oltre tutto c’è stata una grossa valanga nella Conca degli Invalidi, che testimonia la pericolosità della montagna”.