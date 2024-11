GRAN SASSO: “NECESSARIA STRATEGIA CONDIVISA”, PIETRUCCI E MARIANI PROMUOVONO WORKSHOP ISTITUZIONALE

L’AQUILA – “In questi giorni è riemerso prepotentemente il tema della messa in sicurezza del ‘sistema Gran Sasso’. Un tema di valore nazionale, viste le implicazioni delle infrastrutture strategiche coinvolte per le ricadute sull’equilibrio idrico, la viabilità autostradale, le attività del Laboratorio dell’INFN”.

Per questi motivi, si legge in una nota, i consiglieri Pd Pierpaolo Pietrucci, vice presidente della Commissione Bilancio, e Sandro Mariani, presidente della Commissione Vigilanza, hanno voluto promuovere un workshop istituzionale invitando i rappresentanti delle istituzioni, degli enti coinvolti, docenti universitari ed esperti, “tutte le figure più competenti e prestigiose in grado di offrire un contributo ed elaborare una strategia il più possibile condivisa sul tema”.

L’appuntamento è per mercoledì 6 novembre, alle ore 15, nella sala ipogea dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, in via Iacobucci 4 all’Aquila.

“Un tema di straordinaria importanza che richiede il più serio approfondimento tecnico e scientifico, il più ampio confronto tra tutti gli attori istituzionali, la massima trasparenza verso i cittadini e le amministrazioni locali”, si legge ancora nella nota.

“Per illustrare finalità e importanza dell’appuntamento vi invitiamo ad una conferenza stampa che si terrà lunedì prossimo 4 novembre alle ore 10 presso la Sala Polidoro dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale”.