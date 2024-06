GRAN SASSO: ORDINANZA COMUNE L’AQUILA, RIAPRE TRATTO SENTIERO DEL CENTENARIO

L’AQUILA – Torna fruibile per escursionisti e amanti della montagna il tratto di competenza del Comune dell’Aquila, da Vado di Corno e Vado di Pioverano, del sentiero del Centenario sul Gran Sasso, chiuso al traffico pedonale dal 23 maggio scorso.

È quanto prevede un’ordinanza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

La riapertura al pubblico è stata possibile a seguito di una relazione tecnica effettuate da personale specializzato, in cui è riportato che il sentiero “non presenta difficoltà di tipo alpinistico e quindi non ha tratti attrezzati con cavi in acciaio o qualsivoglia materiale, può essere percorso da qualsiasi escursionista con una base minima di allenamento, infatti, è consigliato come una delle prime escursioni da effettuare prima di affrontare itinerari impegnativi del gruppo del Gran Sasso”.