GRAN SASSO: SANTARCANGELO IN LUTTO PER I DUE ALPINISTI, “E’ IL MOMENTO DEL DOLORE E DEL SILENZIO”

SANTARCANGELO DI ROMAGNA – Le bandiere del Municipio a mezz’asta e questa sera il Consiglio comunale di Santarcangelo osserverà un momento di raccoglimento in memoria di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti ritrovati senza vita sul Gran Sasso. Il Comune inoltre valuterà ulteriori iniziative da intraprendere nei prossimi giorni.

Oggi intanto il sindaco Filippo Sacchetti e l’amministrazione comunale esprimono “il cordoglio dell’intera città di Santarcangelo per la scomparsa di Cristian Gualdi e Luca Perazzini”, deceduti sul Gran Sasso: “Dopo una lunga e straziante attesa è arrivata la notizia di una tragedia che lascia la comunità sgomenta, stretta idealmente intorno a familiari e amici di Cristian e Luca”.

Dopo giorni “di apprensione, un Natale con il pensiero e il cuore sul Gran Sasso, la fiammella della speranza tenuta accesa incoraggiandoci tutti insieme, da comunità, è il momento del dolore, del silenzio, del cordoglio collettivo e della vicinanza ai familiari di questi figli di Santarcangelo. Che non dovranno sentirsi, né saranno mai lasciati soli”, afferma Sacchetti.

Le bandiere a mezz’asta del Municipio “testimoniano il dolore di tutta la città, questa sera in apertura del Consiglio comunale ci stringeremo in un momento di raccoglimento per ricordare due santarcangiolesi strappati alla vita da una grande disgrazia. Ma più che le parole- conclude il sindaco- questo è come detto il momento di stringerci intorno alle famiglie di Cristian e Luca e nelle prossime ore cercheremo di testimoniare loro da comunità la nostra vicinanza davanti a questa immane tragedia”.

“A nome dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e mio personale esprimo profondo cordoglio per la morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due amici alpinisti da giorni dispersi sul Gran Sasso e tragicamente ritrovati senza vita. Il Consiglio regionale si stringe al dolore delle famiglie e degli amici ed è vicino a tutta la comunità di Santarcangelo di Romagna che in questi giorni non ha mai smesso di sperare”, il messaggio di cordoglio di Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

“Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie e a tutta la comunità dei due alpinisti Cristian Gualdi e Luca Perazzini tragicamente scomparsi sul Gran Sasso mentre si dedicavano con passione al loro sport preferito. Non troviamo altre parole per esprimere il dolore che questa morte procura”, afferma a sua volta Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione.