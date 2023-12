GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE E GRAN SASSO TECH: “FALCIANO TRA LE MIGLIORI 100 SCIENZIATE AL MONDO”

L’AQUILA – “Il Gran Sasso Science Institute (Gssi) e la Fondazione Gran Sasso Tech (Gst) sono entusiasti di condividere la notizia che la professoressa Speranza Falciano – che oltre ai ruoli ricoperti in Gssi e Gst è anche associata dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – è tra le quattro scienziate italiane che si sono distinte conquistando posizioni di rilievo tra le prime 100 ricercatrici a livello globale. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza raggiunta dalla professoressa Falciano nel campo della fisica nucleare e delle sue applicazioni, e ne sottolinea l’impegno costante e la ricerca innovativa che ha contribuito in modo significativo al progresso della scienza”.

Così in una nota in merito al prestigioso riconoscimento del 62esimo posto nella classifica 2023 stilata dalla piattaforma accademica Research.com sulla base delle pubblicazioni scientifiche e delle citazioni ricevute, ottenuto da Speranza Falciano, professoressa del Gran Sasso Science Institute (Gssi) e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gran Sasso Tech (Gst) con particolare delega per le tecnologie applicate ai Beni Culturali.

“La professoressa Falciano, oltre ad essere una grande scienziata, come appare chiaro da questo riconoscimento, ha dimostrato di essere un capace dirigente quando ricoprì, prima donna nella storia, la carica di vice presidente dell’Infn ed è sempre stata una convinta sostenitrice dell’importanza di avere proficui rapporti tra accademia e industria” ha dichiarato il professor Fernando Ferroni, presidente della Fondazione Gran Sasso Tech, estendendo le sue più sincere congratulazioni alla professoressa Falciano.

“Gran Sasso Tech rimane dedicata a sostenere e diffondere i contributi dei suoi associati per promuovere l’innovazione a livello globale e locale” si legge nella nota.

“Siamo molto contenti per questo ulteriore riconoscimento che rende evidente e pubblico lo straordinario valore dell’impegno scientifico della professoressa Falciano”, ha dichiarato la rettrice del Gran Sasso Science Institute, professoressa Paola Inverardi.