GRAN SASSO: SETTE RAGAZZI BLOCCATI NELLA NOTTE A PIZZO CEFALONE, RECUPERATI

L’AQUILA – La scorsa notte i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono intervenuti per recuperare un gruppo di sette ragazzi, tutti tra i 19 e i 24 anni, rimasti bloccati sotto la vetta di Pizzo Cefalone, nel massiccio del Gran Sasso.

I giovani, in evidente stato di affaticamento e disorientati dal buio, non erano più in grado di proseguire in autonomia.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che ha rapidamente raggiunto il gruppo, lo ha messo in sicurezza con l’ausilio di corde e lo ha accompagnato fino a Campo Imperatore.

“Fortunatamente – dice il Soccorso Alpino – nessuno dei giovanu ha riportato conseguenze fisiche, ma l’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di una corretta pianificazione dell’escursione, dell’adeguato equipaggiamento e della consapevolezza dei propri mezzi, soprattutto in ambiente montano”.