L’AQUILA – Piste ancora in ottime condizioni sulla montagna aquilana, con tanta neve naturale che dovrebbe mantenersi almeno fino a Pasqua, a metà del prossimo mese.

Anche ieri il Gran Sasso è stato preso d’assalto, con circa 2.000 presenze nella stazione sciistica di Campo Imperatore. Numeri che si confermano nei weekend, ormai dall’8 dicembre scorso, in particolare nelle giornate di sole.

Una stagione bianca da incorniciare, che dovrebbe arrivare fino a Pasqua, spiega Il Centro.

Intanto, entro il mese di marzo si attende la gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione dello storico albergo: “Speriamo che il cantiere possa partire tra maggio e giugno”, dice al Centro l’amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso Dino Pignatelli.

Il progetto da 3,8 milioni per la ristrutturazione dell’albergo di Campo Imperatore è stato presentato lo scorso ottobre e inizialmente l’apertura del cantiere era stata annunciata per la primavera 2022. Ma si sta ancora aspettando il bando di gara per l’affidamento dei lavori, previsto a fine novembre: “Sto facendo pressioni per accelerare la gara – aggiunge Pignatelli – e speriamo venga indetta entro questo mese, in modo da far partire l’intervento tra maggio e giugno. Del resto, bisogna anche attendere la riapertura della strada per Campo Imperatore, che di solito avviene a maggio”.

Il restauro dello storico albergo dovrebbe concludersi nell’arco di 540 giorni e prevede il miglioramento antisismico, il rifacimento di tutta la parte impiantistica e la realizzazione di nuovi ambienti e servizi, tra cui un centro benessere attiguo alla piscina.

A maggio si fermerà la funivia di Fonte Cerreto per un intervento di riqualificazione da 900mila euro, inserito nel fondo complementare del Pnrr.