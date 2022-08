L’AQUILA – Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l’osservatorio astronomico di Campo Imperatore, durante un’escursione sul Gran Sasso: due di loro sono stati sbalzati, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila in gravi condizioni.

I giovani, tutti di età compresa tra i 25 e i 30 anni, non sarebbero del posto.

Secondo quanto ricostruito, alle 12.30 circa, all’improvviso le condizioni meteorologiche sono peggiorate e i tre sono stati travolti da un temporale lungo il sentiero estivo, a poca distanza dall’osservatorio astronomico, a una distanza di circa 200 metri dall’auto che avevano lasciato in sosta.

A quel punto un fulmine ha raggiunto uno di loro. A dare l’allarme al personale che opera intorno alla funivia è stato un altro turista che scendeva.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i tecnici del soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il giovane in gravi condizioni è stato trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, è ricoverato in terapia intensiva. Gli altri due ragazzi non risultano feriti ma, molto provati dall’accaduto, sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti.

Il soccorso è stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli.

Secondo le testimonianze raccolte il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12,30, mentre sulla zona, che è ben sopra i 2 mila metri e che ora è in piena nebbia, in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente.