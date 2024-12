L’AQUILA – E’ stato trovato senza vita il corpo di uno dei due alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande.

Allo stato attuale non si ha contezza se il corpo sia quello di Cristian Gualdi, 42 anni, oppure Luca Perazzini, 48 anni, entrambi di Sant’Arcangelo di Romagna.

In questo momento non si hanno altre informazioni certe, in quanto le operazioni sono ancora in corso. Sul posto sono impegnate le unità cinofile alla ricerca dell’altro disperso. Ma la speranza di trovare il vita l’altro alpinista sono purtroppo ridotte al lumicino.

Questo all’esito dell’ultimo tentativo di ricerche con un nuovo sorvolo con elicottero e antenna Recco effettuato questa mattina, e con una trentina i soccorritori impegnati sul Gran Sasso anche da terra.

Ieri, nonostante il pericolo marcato valanghe e delle condizioni meteo non buone, quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle erano riusciti a raggiungere Vallone dell’Inferno, luogo dell’ultimo sos dei due alpinisti romagnoli, senza però trovare traccia, almeno in superficie, dei dispersi.

