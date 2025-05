GRAN SASSO: TURISTI AL “PASCOLO” SU INFIORATA CROCUS, “SEGNALAZIONE AL PARCO SENZA RISPOSTA”

L’AQUILA – “Sarebbe bello vedere che l’ente Parco si prenda cura di ciò che deve tutelare, dando ai cittadini il senso che il rispetto non solo è richiesto, ma deve essere garantito da parte di tutti. Gradirei una gentile risposta di riscontro”.

Si conclude così una lettera di segnalazione al Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga, all’attenzione del presidente Tommaso Navarra, avvocato teramano, da parte della giornalista aquilana Barbara Bologna, in cui si denunciava la devastazione della fioritura dei crocus da parte di branchi di turisti irrispettosi. Ovvero di quello che è accaduto in particolare al lago di Pietranzoni, nel cuore dell’area protetta, nel ponte del primo maggio, come già documentato da questa testata. Bologna rende noto che non gli è pervenuta alcuna risposta dal Parco.

Ma del resto, l’ente Parco su questa vicenda, che sta avendo molto clamore, mantiene il più monacale dei silenzi.

“Il giorno del Primo Maggio, come tante altre persone – scrive nella missiva Bologna -, ho deciso di passarlo nella splendida piana del Lago Pietranzoni, per ammirare la fioritura del crocus. Eravamo in tanti, forse anche troppi, tuttavia la gran parte delle persone sembrava essere rispettosa della bellezza e dell’unicità del luogo in cui si trovava. Purtroppo però non è sempre così e nonostante il cartello c’era chi decideva di allungare dei teli, giocare a calcio, mettere porte per fare gol”.

“Non basta segnalare e dare indicazioni – scrive ancora Bologna – bisogna anche educare e mi chiedevo come mai in quelle zone, che si sa essere pieni di turisti nei giorni di festa, per particolari ed eccezionali situazioni come la fioritura dei crocus, non ci sia una figura, come una sorta di guardia parco, che possa aiutare a comprendere il luogo in cui ci si trova e dare indicazioni di ciò che è giusto e non è giusto fare”.