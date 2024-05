GRANDE PESCARA: D’ADDAZIO, “E’ OPPORTUNITA’, MONTESILVANO DEVE ENTRARCI DA PROTAGONISTA”

MONTESILVANO – “La Grande Pescara è un’opportunità, bisogna preparare la città a questo ingresso che deve essere da protagonista e non da spettatore per Montesilvano”.

Così il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni in programma a Montesilvano a giugno, Fabrizio D’Addazio, commenta la posizione espressa dal sindaco uscente, ricandidato alla guida del centrodestra, Ottavio De Martinis nel confronto politico su Tv6, “Invece il sindaco uscente parla di dubbi e rischi, contraddicendo il referendum, espressione del volere del popolo, arrivando ad affermare che oggi voterebbe ‘no’. Non è corretto che parli a titolo personale, la sua carica Istituzionale gli impone di lavorare per il risultato del referendum cittadino.”

Al contrario, “I 5 punti di programma del nostro programma sono stati elaborati in prospettiva e in funzione di questa preparazione all’ingresso nella Grande Pescara – ribadisce D’Addazio – avendo una chiara visione della Montesilvano del futuro e le opportunità che deve essere in grado di cogliere nella grande città”.

“Le parole del sindaco De Martinis confermano lo stile della destra che non tiene mai conto del volere cittadino, mai. Non è importante ciò che piace o non piace al Sindaco uscente, è il volere del Popolo da rispettare, questo è fondamentale”.