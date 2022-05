GRANDE PESCARA, LE TEMPISTICHE DELLA FUSIONE: CONFERENZA STAMPA D’ALFONSO, LA DIRETTA

PESCARA – Diretta streaming alle ore 11, nei locali dell’Officina di via dei Marrucini 7/9, il senatore Luciano D’Alfonso della conferenza stampa per fare il punto sulle iniziative da intraprendere e i pericoli da scongiurare, per avviare e condurre nei tempi giusti il “cantiere” della Nuova Pescara a seguito dell’approvazione all’unanimità, avvenuta lunedì scorso in Senato, nelle ommissioni riunite e , dell’emendamento presentato dallo stesso senatore D’Alfonso al cosiddetto “Decreto Ucraina Bis” n.21 del 21 marzo 2022 in corso di conversione in Legge.

L’emendamento produrrà il doppio effetto di destinare al progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro all’anno nei successivi dieci anni per un totale di 105 milioni. “Ma nulla è scontato riguardo ai risultati concreti – avvisa D’Alfonso – Si tratta di far partire subito il “cantiere” non per lavorare bene, ma per lavorare benissimo. La complessità dell’operazione, sul piano politico e amministrativo, richiede risolutezza, discernimento e zero arrendevolezza, senza frettolosità commerciale e senza organizzare perdite di tempo demolitorie”.