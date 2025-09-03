GRANDE PESCARA: PETTINARI, “STANNO AFFOSSANDO PROGETTO DI FUSIONE, IMPOSSIBILE DAL 1 GENNAIO 2027”

L’AQUILA – “I ritardi cronici dell’unificazioni del servizio, ci hanno indotto più volte a essere realisti, chiedendo di eliminare quella condizione di totale ipocrisia che da mesi aleggia sulla questione della Nuova Pescara”.

Così in una nota, il consigliere comunale di Pescara, il civico ex M5s Domenico Pettinari.

LA NOTA

Nelle ultime commissioni consiliari dove si è parlato in modo fattivo proprio degli step relativi alle fasi che dovrebbero portare alla fusione dei Comuni di Pescara Montesilvano e Spoltore, il responsabile proprio dell’ufficio fusione Dott. Marco Molisani, ha palesato ciò che tutti pensano, ma che nessuno finora ha avuto il coraggio di dire, e cioè che l’alba per l’unificazione del 1 gennaio 2027 è tecnicamente impossibile, ma che nessuno finora ha l’audacia di presentare questo benedetto emendamento che sposti per l’ultima volta questo “matrimonio” al 2029.

Ieri la notizia della nomina a Direttore Generale di Ambiente SPA, proprio del Dirigente del Comune di Pescara Marco Molisani.

I settori come quello del “bilancio”, del “sociale”, della “pianificazione del territorio”, sono parti fondamentali di ogni amministrazione pubblica, ancor più per un territorio come il nostro, dove il clientelismo politico ha fatto danni irreparabili, destabilizzando le finanze dei comuni, allargando sempre più la distanza tra povertà e dignità, erodendo ogni spazio e rendendo il nostro territorio, trofeo delle lobby dei costruttori, oggi in grandissima difficoltà con la nuova variante del piano stralcio difesa alluvioni(PSDA) che blocca di fatto, le idee espansionistiche di chi per anni ha spadroneggiato con il consumo di suolo.

Insomma, davvero una tempesta perfetta per affossare definitivamente ogni velleità di fusione per il primo gennaio 2027, ma anche un buon motivo per perdere altro tempo nel passaggio di consegna tra dirigenti, in una ricostruzione complessa e molto articolato di tutto l’iter che obbligatoriamente e comunque porterà alla fusione dei tre comuni.

Si avvicinano appuntamenti importanti che necessitano di chiarezza e trasparenza e che invece si prospettano sempre più cupi e pieni di indecisioni, di rinvii obbligati, di pressappochismo imbarazzante, ma che purtroppo nell’amministrazione del Comune di Pescara sembra ormai la regola.