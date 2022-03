GRANDE SPORT IN ABRUZZO: MONTESILVANO E VASTO OSPITANO IL CAMPIONATO EUROPEO UNDER 20 DI PALLAVOLO

PESCARA – “La scelta di portare il grande sport in tutto l’Abruzzo rappresenta un importante veicolo turistico, culturale e sociale. Per questo motivo, dopo l’evento dell’hockey a Roccaraso, del tennis e del basket a Roseto degli Abruzzi e del ciclismo con la tappa della Tirreno Adriatico a Bellante e in attesa delle tappe del Giro d’Italia, ci apprestiamo ad ospitare il campionato europeo Under 20 maschile di pallavolo che avrà luogo nel prossimo mese di settembre”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il contributo economico della Regione ammonta a 180mila euro.

“Il lavoro svolto dalla giunta, dall’assessore al bilancio Guido Liris con il supporto del consigliere Emiliano Di Matteo, ha consentito di ottenere la sede ufficiale per lo svolgimento di questo importante evento che si svolgerà negli impianti sportivi di Montesilvano e Vasto”.