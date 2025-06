GRANDE TENNIS A CASTEL DI SANGRO: L’EMILIA ROMAGNA TRIONFA ALLA 26ESIMA COPPA BELARDINELLI

CASTEL DI SANGRO – Si chiude tra entusiasmo e un clima di festa la 26esima edizione della Coppa Mario Belardinelli, che per un’intera settimana ha reso Castel di Sangro (L’Aquila) il centro del tennis giovanile italiano.

Un evento di caratura nazionale che ha riunito 220 giovani atleti e 40 capitani, provenienti da tutte le regioni italiane.

Organizzata dalla Federazione italiana tennis e padel (Fitp), la manifestazione ha coinvolto le categorie Under 11 e Under 12, impegnate sui campi del Centro tecnico federale di tennis di Castel di Sangro.

“Castel di Sangro si conferma ancora una volta una casa accogliente per lo sport giovanile italiano – dichiara in una nota il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso – Quella appena conclusa è stata una settimana all’insegna della crescita, del confronto e del fair play, in cui il talento dei giovani ha trovato un palcoscenico ideale”.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata l’Emilia Romagna, seguita sul podio da Lombardia e Piemonte.

“Ottimo lo spirito dimostrato da tutte le selezioni, in particolare dalla squadra Abruzzo-Molise, che ha saputo rappresentare con grande orgoglio il territorio ospitante”, aggiunge il primo cittadino.

Nel corso dell’iniziativa c’è stata inoltre l’esposizione al pubblico dei trofei Coppa Davis e Billie Jean King Cup, simboli dei recenti trionfi del tennis italiano nel panorama internazionale.

A sottolineare l’importanza dell’evento la presenza di figure di spicco della Fitp come Luciano Ginestra, presidente del Comitato Fitp Abruzzo-Molise, Luca Sbrascini, responsabile tecnico nazionale maschile Giovani, e Francesco Donatacci, responsabile dei Centri Estivi federali.

CLASSIFICA FINALE

1 Emilia Romagna

2 Lombardia

3 Piemonte

4 Lazio

5 Marche

6 Campania

7 Liguria

8 Sicilia

9 Puglia

10 Toscana

11 Veneto

12 Umbria

13 Trento

14 Valle d’Aosta

15 Abruzzo-Molise

16 Friuli Venezia Giulia

17 Sardegna

18 Calabria

19 Bolzano

20 Basilicata