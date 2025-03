GRANDI EVENTI: “MENO SOLDI E SORTEGGIO”: ASSOCIAZIONE, “DIMISSIONI MARSILIO, SANTANGELO E QUAGLIERI”

AVEZZANO – “Il dipartimento Cultura della Regione Abruzzo ci ha comunicato che sulla legge regionale 55 Grandi Eventi 2024 il plafond complessivo precedente (causa debiti Sanità?) da 278.871,20 euro è sceso improvvisamente a 181.678,91 euro. E sono state convocate per martedì 11 marzo ad Avezzano, per assistere…udite udite….al sorteggio”.

A rivelarlo è Associazione culturale Harmonia novissima di Avezzano, che annuncia anche una protesta assieme ad altre associazioni martedì, alle ore 11, davanti all’ufficio del settore Cultura di via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 ad Avezzano, dove si terrà appunto il sorteggio.

“Nella stessa sede – viene spiegato – la nostra associazione intende chiedere le dimissioni del presidente Marco Marsilio, dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, dell’assessore Bilancio Mario Quaglieri, salvo ricevere loro scuse e reintegro delle somme precedentemente stanziate”.

Un nuovo episodio che riaccende le polemiche sui fondi stanziati per la Cultura dopo quelle esplose nelle scorse settimane, tra bando Grandi Eventi e il cofinanziamento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex FUS).

Ad essere convocate per il sorteggio anche le associazioni Ennio Flaiano, Accademia Europea Romanì, Castelnuovo-Tedesco, Accademia Musicale Marino da Caramanico, Harmonia Novissima, Istituzione Musicale Andres Segovia, Giostra Cavalleresca di Sulmona, Muntagninjazz, Indierocket aps e fondazione Malvina Menegaz.

Nella nota dell’assessorato si legge che lo stanziamento previsto per l’anno 2025 per l’attuazione della procedura de quo, è risultato essere di euro 181.678,91 sul capitolo 61620/1 (Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ) in diminuzione rispetto a quello proposto per la registrazione dell’impegno con la determinazione DPG027/168 del 30 dicembre 2024 di euro 278.871,20, a tutt’oggi non attuata e non attuabile in carenza del minor stanziamento”.

“Alla luce di quanto sopra rappresentato, e nel rispetto del comma 6 dell’art 56 del dlgs 118/2011, che impone le occorrenti azioni volte a garantire l’effettiva copertura finanziaria degli interventi, è

obbligatorio provvedere alla rimodulazione dei contributi provvisori riportati nella citata determinazione DPG027/168 del 30 dicembre 2024. Pertanto, considerato che Codeste associazioni hanno avuto tutte assegnato il medesimo punteggio, occorre procedere ad una nuova graduatoria tramite sorteggio fino al raggiungimento del nuovo stanziamento pari ad euro181.678,91”.

A seguire la convocazione al sorteggio il giorno martedì 11 marzo 2024 alle ore 11:00 presso la sede dell’ufficio in via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5 ad Avezzano.

LA NOTA COMPLETA

La Giunta Regionale d’Abruzzo ha deliberato a fine anno i contributi di attività 2024 di sensi delle due LR 55, Grandi Eventi e Iniziative Dirette, regolate da Bandi, istruendo anche la Commissione tecnica che valuta i requisiti ed assegna i punteggi, come da regolamento richiamato nei rispettivi Avvisi di bando.

La Giunta Regionale ha deliberato, pubblicando sul BURA, risultati e graduatorie.

La direzione del Dipartimento ha quindi trasmesso via PEC a gennaio scorso, alle associazioni beneficiarie, gli esiti e le graduatorie, chiedendo, per entrambe le leggi, di trasmettere i Consuntivi entro il 20 febbraio scorso, allegando Bilanci, Fatture di Spesa e Estratti Conto Bancari a dimostrazione dei pagamenti effettuati (chiedendo di rendicontare per il 100% dei bilanci dichiarati a Preventivo).

Alcune associazioni, clienti e convenzionate con Intesa Sanpaolo in qualità di soci AGIS, in base alle delibere ufficiali, hanno già ricevuto 80% di anticipo bancario sulle somme comunicate e pubblicate dalla Regione, spendendo così le medesime proprio per accelerare i tempi di liquidazione della Regione (vista anche la scadenza del Consuntivo al 20 febbraio)

Una comunicazione PEC odierna del Dipartimento Cultura comunica che sulla LR55 Grandi Eventi 2024 il plafond complessivo precedente (causa debiti Sanità?) da € 278.871,20 scende improvvisamente a € 181.678,91.

Come potete leggere nell’allegato, le associazioni beneficiarie (alcune non saranno più beneficiarie…) sono state convocate per Martedì 11 marzo p.v. ore 11,00 presso l’ufficio di via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 ad Avezzano, per assistere…udite udite….al SORTEGGIO!…a seguito del quale alcune associazioni manterranno il contributo concesso per intero e comunicato nel gennaio scorso (per attività 2024), ed altre lo perderanno completamente.

Insomma secondo loro dovremmo presenziare ad una ROULETTE RUSSA dove alcune associazioni ce la faranno, mentre altri colleghi subiranno il colpo di pistola.

Al fine di dare grande evidenza a questa vergognosa decisione dei vertici regionali, si chiede alla Stampa Regionale di essere presente martedì alle ore 11,00 ad Avezzano, per raccogliere la protesta delle associazioni e per indignarci insieme davanti a questa volontà di calpestare la nostra dignità.

Da parte di operatori professionisti del settore, attivi da anni e con gestioni trasparenti, si potrà accettare questa umiliazione?

Nella stessa sede la nostra associazione intende chiedere le dimissioni del presidente Marsilio, dell’assessore cultura Santangelo, dell’assessore bilancio Quaglieri e del direttore del Dipartimento Cultura. Salvo ricevere loro scuse e reintegro delle somme precedentemente stanziate.