GRANDI EVENTI SPORTIVI: QUAGLIERI, “CON LA NOVA EROICA DEL GRAN SASSO VINCONO LE AREE INTERNE”

L’AQUILA. – “Una manifestazione che ha superato ogni aspettativa, in grado di coinvolgere un numero crescente di cicloturisti provenienti da tutto il mondo e assicurare il sold out delle nostre attività ricettive, la conferma di come la promozione dell’Abruzzo e delle sue aree interne passi anche attraverso i grandi eventi sportivi”.

È quanto ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri a margine della conferenza stampa di presentazione della 4° edizione della manifestazione cicloturistica Nova Eroica del Gran Sasso, che si è tenuta questa mattina presso la Sala ‘Celestino V’ di Palazzo Silonall’ Aquila alla presenza di Marco Capoferri, responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa, e dei sindaci di Barisciano e Castel Del Monte, rispettivamente Fabrizio D’Alessandro e Matteo Pastorelli, quest’ultimo Comune capofila di un gruppo di Comuni che hanno dato vita a un encomiabile quanto proficuo lavoro di squadra.

All’evento, che avrà inizio venerdì 6 giugno a Castel Del Monte e terminerà domenica 8 giugno, prenderanno parte oltre 500 cicloturisti impegnati in quattro percorsi di diversa lunghezza (60, 84, 92, 137 km) che andranno a diversificare anche la capacità, la forza e l’allenamento dei partecipanti.

“Si tratta di una vetrina talmente importante – ha riferito Quaglieri – che altre località prestigiose hanno cercato di strapparcela, ma abbiamo fortemente voluto che continuasse a essere l’Abruzzo e il comprensorio del Gran Sasso a ospitarla perché siamo certi che, oltre all’innegabile valenza sportiva, questa manifestazione avrà un grande impatto di crescita anche economica. Questo tipo di turismo non finirà con la Nova Eroica, ma darà i suoi frutti anche in estate e nelle stagioni successive, perché chi avrà modo di conoscere l’Abruzzo interno se ne innamorerà e tornerà a trovarci.

“Partiamo da Castel del Monte, Calascio, Castelvecchio Calvisio, Barisciano e Santo Stefano di Sessanio, fino ad arrivare a un percorso un po’ più impegnativo per chi magari vuole fare tutto il giro del parco in un solo giorno di 137 chilometri – ha spiegato Capoferri – e qui andiamo a toccare anche il territorio della Piana di Navelli, Navelli stesso come borgo, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, in particolare gli scavi di Peltinium che meritano davvero di essere conosciuti”.

Una vera e propria festa delle comunità locali in cui i principali protagonisti sono i borghi: ognuno di loro si organizzerà per fare un ristoro dove tutti i cicloturisti potranno assaggiare i prodotti del territorio, dagli arrosticini fino alla fagiolata del ristoro Trinità. Il tutto condito da musica popolare abruzzese, canti e balli nel puro stile Eroica. L’appuntamento, pertanto, è per il 7 giugno a Castel del Monte.