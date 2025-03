GRANDI OPERE: D’ANNUNTIIS, “IN ARRIVO FONDI PER S.MARIA PAGANICA ALL’AQUILA E STATALE AVEZZANO-SORA”

ROMA – Si è tenuta oggi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la riunione preparatoria del Cipess alla quale ha partecipato l’assessore regionale alle infrastrutture Umberto D’Annuntiis.

“Tra i provvedimenti in esame due interessavano la nostra regione, ottenuti grazie al lavoro del presidente Marco Marsilio sui tavoli ministeriali”, ha reso noto l’assessore in una nota. “Il primo riguarda un finanziamento di oltre 66 milioni di euro per il raddoppio della statale 690 tratta abruzzese Avezzano-Sora, che prevede il primo stralcio funzionale dell’opera di raddoppio di tutta la statale”.

“Riteniamo sia un’opera strategica fondamentale con considerevoli benefici economici, ambientali e turistici che consente di migliorare la viabilità interregionale tra Abruzzo, Lazio e Campania. Permetterà di ridurre la marginalità dei territori interni con notevole riduzione dei tempi di percorrenza per persone e merci. La realizzazione dell’opera inoltre permette di ridurre l’incidentalità e riveste, quindi, priorità ed urgenza alla luce della estrema pericolosità di questa arteria. La Regione ha già avviato una conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dall’Anas che ha registrato ampio consenso”.

“Il secondo intervento, per un primo stralcio di 14 milioni di euro, riguarda il restauro della chiesa di Santa Maria Paganica dell’Aquila, bene culturale di notevole interesse storico artistico e già dichiarato monumento nazionale. Il restauro di questa chiesa sancisce un momento fondamentale della ripresa post sismica. Restauro – ha concluso D’Annuntiis – che si inserisce in un percorso di recupero architettonico di uno straordinario centro storico nel cuore della città dell’Aquila. Una volta perfezionati alcuni adempimenti tecnici i due provvedimenti verranno deliberati dal Cipess, prevedibilmente già nella prossima riunione”.