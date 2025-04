GRANDINATA FUCINO: VERRECCHIA, “CONTA DANNI E SUBITO ITER PER RICONOSCIMENTO STATO CALAMITA'”

L’AQUILA – “Mi unisco con convinzione alla richiesta avanzata da Coldiretti L’Aquila per l’accertamento dei danni subiti dalle colture nei comuni di Cerchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, a seguito dei gravi fenomeni atmosferici che hanno compromesso gran parte dei raccolti. È fondamentale che l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, avvii immediatamente le verifiche necessarie per quantificare i danni e procedere con l’iter per il riconoscimento dello stato di calamità”.

Ad affermarlo in una nota è Massimo Verrecchia, capogruppo di Fdi in consiglio regionale, avezzanese, dando seguito all’allarme lanciato da Coldiretti, dopo la violenta grandinata di ieri che ha colpito per un paio di ore il Fucino.

I danni registrati riguardano i campi di cipolle, letteralmente distrutte, mentre c’è grande preoccupazione i campi seminati a carote, il cui raccolto potrebbe essere compromesso.

In una nota Coldiretti L’Aquila, che sta verificando la situazione per valutare l’entità complessiva dei danni, ricorda che “il moltiplicarsi di eventi estremi sta determinando, con il passare del tempo, una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti sui raccolti”.

Afferma dunque Verrecchia: “gli agricoltori di queste aree, già messi a dura prova da sfide economiche e climatiche, non possono essere lasciati soli di fronte a questa ennesima emergenza. Come capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ribadisco il mio impegno a sostenere ogni azione utile per tutelare il lavoro e il futuro delle nostre comunità agricole, che rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia e dell’identità del nostro territorio. Aggiungo che, dinanzi a questi fenomeni estremi improvvisi, occorre accelerare il processo di definizione e progettazione dei bacini di accumulo per conservare le risorse idriche che, al momento, non riusciamo a conservare per i momenti siccitosi”.