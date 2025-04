GRANDINATA SUL FUCINO: LETTERA SINDACI A IMPRUDENTE, “AIUTI URGENTI, DANNI ENORMI”

AVEZZANO – Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio e gli altri primi cittadini della marsica hanno inviato una lettera-documento al Dipartimento per l’Agricoltura della Regione Abruzzo e all’assessore regionale Emanuele Imprudente per segnalare i danni causati dalla grandinata che, nella giornata di mercoledì 23 aprile, si è abbattuta sulla Piana del Fucino.

Un modo per sottolineare la situazione grave venutasi a creare e chiedere interventi stando accanto agli operatori del settore e alle associazioni di categoria.

I sindaci, nel segnalare che “la precipitazione climatica estrema ha causato danni alle colture in fase di raccolta o di avanzata crescita, come cipolle, patate, carote, radicchi ed altri prodotti tipici della Piana fucense, hanno chiesto a Dipartimento e assessore di avviare in tempi stretti i sopralluoghi sull’area colpita dalla grandinata per verificare i danni”.

“Sopralluoghi necessari per verificare la possibilità di accesso ai benefici, previsti in casi del genere, a livello previdenziale, tributario e reddituale per quelle aziende che abbiano perso in tutto o in parte il raccolto. Un intervento da attuare al più presto per limitare i danni agli agricoltori coinvolti causati dalla violenta e distruttiva precipitazione atmosferica”.