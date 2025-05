GRANDINE DISTRUGGE I VIGNETI A TOLLO, MIGLIANICO E ORTONA: COLDIRETTI, “DANNI INGENTI”

TOLLO – E’ emergenza maltempo con vendemmia a rischio in provincia di Chieti. A lanciare l’allarme è Coldiretti che, in seguito alla grandinata di questa mattina, ha già effettuato i primi sopralluoghi per capire l’entità dei danni che risultano significativi soprattutto sui vigneti. I comuni maggiormente colpiti sono Ortona, Miglianico e Tollo dove si registra anche un danno dell’80 per cento in alcuni areali.

“I nostri tecnici sono al lavoro per stimare i danni – dice Pier Carmine Tilli, presidente di Coldiretti Chieti – Le valutazioni sono ancora in corso, a breve avremo un quadro più preciso della situazione. Purtroppo, in questo periodo dell’anno, la grandine è l’evento più temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro. Al momento è presto per avere dei dati precisi, perché le valutazioni sono in corso proprio adesso: saremo in grado di fornire un quadro più preciso della situazione nei prossimi giorni”. Di certo secondo il monitoraggio di Coldiretti le colture più colpite sono i vigneti in una zona a fortissima vocazione vinicola.

“L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo che in Italia superano annualmente i 6 miliardi di euro – aggiunge Tilli – Di fronte a questi eventi climatici estremi è necessario garantire maggiore flessibilità alle aziende agricole, che devono poter godere di deroghe di fronte a questi sfasamenti di stagione imprevedibili”.

“È necessario inoltre – aggiunge il direttore di Coldiretti Chieti Domenico Bosco – anche un potenziamento delle risorse per la difesa attiva come ad esempio reti antigrandine e dell’attività assicurativa, cherappresenta un punto fondamentale per la tutela del reddito e la difesa degli agricoltori.Siamo comunque di fronte all’ennesimo episodio a danno di un territorio già provato. Chiederemo pertanto alla Regione di attivare le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale”.