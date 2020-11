CHIETI – La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per frode in commercio, nei confronti del pastificio De Cecco di Fara San Martino in provincia di Chieti, che produce uno dei più rinomati e popolari marchi di pasta, simbolo del made in Italy.

A darne notizia il tg regionale della Rai. Tre gli avvisi di garanzia, nei confronti del presidente Filippo Antonio De Cecco, di Mario Aruffo direttore acquisti, e Vincenzo Villani, ex direttore controllo qualità.

A seguito delle indagini dei carabinieri dei Nas, che hanno passato al setaccio hard disk e posta elettronica aziendale, risulterebbe che a svariate tonnellate di grano importato dalla Francia sarebbe stata cambiata origine, facendolo risultare come grano pugliese, e dunque italiano, senza adeguata comunicazione al consumatore in etichetta.

